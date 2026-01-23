नौकरी की तलाश खत्म! रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए 100 पदों पर सीधी भर्ती, 14,500 तक मिलेगा वेतन…

इस प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ ई-रोजगार पोर्टल e-rojgar.cg.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है। हालांकि, सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट स्थल पर भी ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। प्लेसमेंट कैम्प से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालयीन समय में दूरभाष क्रमांक 0771-4044081 पर संपर्क कर सकते हैं।