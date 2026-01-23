23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

नौकरी की तलाश खत्म! रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए 100 पदों पर सीधी भर्ती, 14,500 तक मिलेगा वेतन…

Divyang Job Camp Raipur: राष्ट्रीय रोजगार सेवा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

रायपुर

Jan 23, 2026

CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोजगार की तलाश कर रहे दिव्यांगजनों के लिए आज एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

CG Job Fair: सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगा आयोजन

यह विशेष प्लेसमेंट कैम्प आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजधानी रायपुर में राजभवन के पास स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा।

100 पदों पर होगी सीधी भर्ती

विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर की उपसंचालक डॉ. शशी अतुलकर ने बताया कि प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से स्क्वेयर बिजीनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी।

₹10,500 से ₹14,500 तक मिलेगा वेतन

चयनित अभ्यर्थियों को ₹10,500 से ₹14,500 प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफ, इंसेंटिव और मेडिकल सुविधा जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों का कार्यस्थल नया रायपुर स्थित स्क्वेयर बिजीनेस सर्विस प्रा. लि. कार्यालय रहेगा।

आयु सीमा और योग्यता

इस प्लेसमेंट कैम्प में 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे दिव्यांग महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जो बिना व्हीलचेयर के चलने-फिरने में सक्षम हों। साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर संचालन का ज्ञान, अंग्रेजी समझने की क्षमता और हिंदी बोलने-लिखने में दक्ष होना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य

इच्छुक अभ्यर्थियों को 10वीं/12वीं/स्नातक की अंकसूची, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड के मूल दस्तावेजों के साथ उनकी एक-एक फोटोकॉपी तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से लानी होगी।

मार्ग व्यय और ठहरने की व्यवस्था नहीं

कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्लेसमेंट कैम्प में आने-जाने के लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी अभ्यर्थियों को स्वयं करनी होगी।

ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य

इस प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ ई-रोजगार पोर्टल e-rojgar.cg.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है। हालांकि, सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट स्थल पर भी ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। प्लेसमेंट कैम्प से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालयीन समय में दूरभाष क्रमांक 0771-4044081 पर संपर्क कर सकते हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नौकरी की तलाश खत्म! रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए 100 पदों पर सीधी भर्ती, 14,500 तक मिलेगा वेतन…

