11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

गैस सप्लाई पर संकट! 5 दिन में सिलेंडर नहीं आए तो राजधानी सहित प्रदेश के होटल-रेस्टोरेंट हो जाएंगे बंद

CG LPG Supply: युद्ध के असर से छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो गई है। लोगों द्वारा लगातार बुकिंग करने से शॉर्टेज की स्थिति बन गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 11, 2026

होटल-रेस्टोरेंट बंद होने की संभावना (photo source- Patrika)

होटल-रेस्टोरेंट बंद होने की संभावना (photo source- Patrika)

Gas Cylinder Shortage: युद्ध के कारण छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित है। मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों में तो कॉमिर्शियल गैस की सप्लाई ही बंद कर दी गई है। सिलेंडर न मिलने के डर से लोग धड़ाधड़ घरेलू गैस की बुकिंग कर रहे, इसके कारण शार्टेज की स्थिति हो गई है।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 5 दिन तक का ही गैस सिलेंडर उपलब्ध है, यदि इन पांच दिनों के भीतर पारदीप स्थित बंदरगाह से प्रदेश में गैस सिलेंडर नहीं पहुंचे तो हालत खराब हो जाएगी और होटल-रेस्टोरेंट व कैटरिंग इंडस्ट्री समेत अन्य स्थान बंद हो जाएंगे।

इस स्थिति को जानने व समझने के लिए पत्रिका की टीम ने शहर के अलग-अलग गैस एजेंसी में जाकर पड़ताल की तो यह स्थिति सामने आई। वहीं, स्थिति को देखते हुए अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर को नोडल अधिकारी और खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

केस— 1

3.40 बजे पत्रिका की टीम बैरन बाजार स्थित लक्ष्मी गैस एजेंसी (भारतगैस) पहुंची। यहां लोगों की लंबी लाइन सिलेंडर लेने के लिए लगी थी। कोई केवाईसी के लिए चक्कर काट रहा था, तो कोई घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचने पर परेशान था। इस दौरान संजय नगर निवासी सराफत अंसारी ने बताया कि वे कई दिनों से सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अबतक उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला है।

यहां तक कि सोमवार को जब एजेंसी गया तो, कार्यालय में बैठे कर्मचारी ने कहा कि सोमवार को ही घर पहुंच जाएगा, पर नहीं पहुंचा। अगले दिन मंगलवार को एजेंसी गया तो महिला कर्मचारी ने शाम तक सिलेंडर घर पहुंचने की बात कही। लेकिन अंसारी ने पत्रिका से बताया कि 2 मार्च को उन्होंने गैस की बुकिंग की थी, तो उसी दिन डिलवरी का मैसेज आ गया था, जब पूछा गया तो सिलेंडर आ जाएगा कह दिया गया। जबकि एजेंसी के बाहर सिलेंडर से भरी गाड़ी से उसे सिलेंडर नहीं दिया गया।

केस— 2

5.50 बजे पत्रिका की टीम लाखेनगर चौक स्थित पानी टंकी के पास गोडवाना गैस एजेंसी (इंडेन) पहुंची। यहां भी सिलेंडर लेने वालों की काफी भीड़ थी। इस दौरान एक शख्स ने बताया कि बुकिंग किए काफी दिन हो गए हैं, अबतक सिलेंडर घर नहीं पहुंचा है। उन्हें डर है कि युद्ध के कारण सिलेंडर मिलेगा कि नहीं। इसी डर से गैस एजेंसी में अब हर दिन काफी संख्या में गैस सिलेेंडर लेने लोगों की लाइन लग रही है।

कई लोगों का तो यह भी कहना था कि गैस को घर पहुंचने में समय लग रहा है तो वे यहीं से सिलेंडर ले जाएंगे। हालांकि एजेंसी में सिलेंडर को लेकर किल्लत तो नहीं है, लेकिन जिस अनुसार लोगों की भीड़ सिलेंडर लेने पहुंच रही है, दो से तीन दिनों में घरेलू सिलेंडर को लेकर भी किल्लत हो जाएगी।

बंद हो गई थी ऑनलाइन बुकिंग

युद्ध का असर देश में पड़ते ही धड़ाधड़ गैस सिलेंडर बुक किए जा रहे थे। हालत यह रही कि दोपहर में काफी संख्या में लोगों ने गैस सिलेंडर बुक करने लगे। इस कारण कुछ समय के लिए सिलेंडर बुक नहीं हो रहा था। हालांकि शाम होते-होते सिलेंडर की बुकिंग फिर से शुरू कर दी गई।

इंडक्शन की डिमांड

बाजार में हालत यह है कि यदि सही समय पर गैस सिलेंडर नहीं पहुंचे तो, लोगों को घरों में इंडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। इसके कारण खर्च भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडक्शन में इस्तेमाल होने वाले सारे बर्तन खरीदने पड़ेंगे। क्योकि गैस में काम आने वाले बर्तन इस मशीन में काम नहीं आते। इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 07:36 am

Published on:

11 Mar 2026 07:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गैस सप्लाई पर संकट! 5 दिन में सिलेंडर नहीं आए तो राजधानी सहित प्रदेश के होटल-रेस्टोरेंट हो जाएंगे बंद

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गैस कंपनियों ने डीलरों को कमर्शियल सिलेंडर रोकने के दिए निर्देश, होटल संचालकों और उद्योगपतियों में हड़कंप

अमेरिका-ईरान युद्ध का असर (photo source- Patrika)
रायपुर

अब सुधरेगी राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद रोड, 153 करोड़ मंजूर… साव के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय स्वीकृति जारी

नई सड़क (फोटो-पत्रिका)
रायपुर

PM Kisan: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मार्च में इस तारीख को आएगी PM किसान योजना की 22वीं किस्त, देखें डिटेल्स

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फाइल फोटो- पत्रिका
रायपुर

इजरायल-ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट

US-Israel-Iran War: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी(Photo-patrika)
रायपुर

PM Awas Yojana: 28 हजार 461 नए घरों के लिए 435 करोड़ रुपए स्वीकृत, छत्तीसगढ़ में 263 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

PM Awas Yojan chhattisgarh
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.