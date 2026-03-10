CG News: बंद होटल में सिलेंडर फटा, झोपड़ी जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

पीडि़त मकान मालिक ने 50-60 हजार रुपये के नुकसान की जानकारी देते हुए तहसील कार्यालय में मुआवजे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकान के पास अक्सर असामाजिक तत्व खुलेआम शराब पीते हैं, जिससे क्षेत्र में नाराजगी बनी हुई है। थाना प्रभारी धीरेंद्र दुबे ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।