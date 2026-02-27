90 वर्षीय असहाय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, रात के अंधेरे में आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम, ऐसे हुआ खुलासा

Rape News: छत्तीसगढ़ में दिनों-दिन दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हवस के दरिंदे मासूमों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले के भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया है। चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ लगभग 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश और चिंता का माहौल बना हुआ है।