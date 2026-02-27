27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

90 वर्षीय असहाय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, रात के अंधेरे में आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम, ऐसे हुआ खुलासा

Rape News: चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ लगभग 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश और चिंता का माहौल बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Feb 27, 2026

बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म (फोटो सोर्स- iStock)

बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म (फोटो सोर्स- iStock)

Rape News: छत्तीसगढ़ में दिनों-दिन दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हवस के दरिंदे मासूमों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले के भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया है। चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ लगभग 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश और चिंता का माहौल बना हुआ है।

जानें क्या है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने थाना भाटापारा ग्रामीण में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनकी 89 वर्षीय माता, जो लंबे समय से बिस्तर पर हैं और पूरी तरह असहाय हैं, रात के समय आरोपी दीपक टंडन ने जबरन दुष्कर्म किया। परिवार के आरोप हैं कि आरोपी पहले भी रात के समय घर में घुसकर महिला के साथ अशोभनीय कृत्य कर चुका था, लेकिन भय और सामाजिक दबाव के कारण यह मामला पहले सामने नहीं आ सका।

आरोपी गिरफ्तार

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। भाटापारा ग्रामीण थाना में अपराध क्रमांक 106/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 64(2)(ड) एवं 332 के तहत प्रकरण कायम किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दीपक टंडन उर्फ चुटू (33 वर्ष), निवासी ग्राम मोपका, थाना भाटापारा ग्रामीण, को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

यह घटना न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। एक असहाय बुजुर्ग महिला के साथ हुई यह दरिंदगी पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और प्रशासन ने दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 11:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / 90 वर्षीय असहाय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, रात के अंधेरे में आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम, ऐसे हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलाईगढ़ रेल कॉरिडोर में भीषण आग, 42 हजार पौधे जलकर खाक, लोगों का आरोप- अधिकारी फील्ड में नहीं जाते…

42 हजार पौधे जलकर खाक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 2 पुलिसकर्मियों की मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर

तेज रफ़्तार वाहन ने लिया चपेट में (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Holi Dry Day: होली को लेकर साय सरकार का बड़ा ऐलान! निर्धारित नियमों के तहत लागू रहेगा ‘ड्राई डे’

होली में निरस्त नहीं होगा ड्राई डे (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

ACB Raid: ACB की बड़ी रेड! रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया RES डिपार्टमेंट का SDO, जनपद में हड़कंप

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए NHM की बंपर भर्ती

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए NHM की बंपर भर्ती, सिर्फ इन लोग निवासी कर सकते है आवेदन, जानें पूरी detail...(photo-AI)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.