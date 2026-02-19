17 साल की नाबालिग से गैंगरेप… सबूत मिटाने गला घोंटकर जंगल में फेंका, मरा समझकर हुए फरार आरोपी, फिर…

अगले दिन 17 फरवरी की रात्रि में बिजली सब स्टेशन के पास रोड के पास पीड़िता अचेत अवस्था में पड़ी थी, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के पश्चात् पीएचसी पत्थलगांव रेफर करने पर पत्थलगांव अस्पताल में पीड़िता का ईलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि घटना दिनांक 16 फरवरी की रात में पीड़िता, नाटक देखकर पैदल घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में दो अज्ञात व्यक्ति उसे घर पहुंचा देगें कहकर बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर जबरदस्ती जंगल तरफ ले गए और वहां दोनों लड़कों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से जबरन दुष्कर्म किया।