19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर नगर

17 साल की नाबालिग से गैंगरेप… सबूत मिटाने गला घोंटकर जंगल में फेंका, मरा समझकर हुए फरार आरोपी, फिर…

Rape Case: जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाटक देखकर पैदल अपने घर लौट रही 17 साल की नाबालिग किशोरी को घर छोड़ देने के नाम पर दो अज्ञात लोगों ने अपने बाइक में बैठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Feb 19, 2026

किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म। प्रतीकात्मक तस्वीर।

किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म। प्रतीकात्मक तस्वीर।

CG Rape Case: जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाटक देखकर पैदल अपने घर लौट रही 17 साल की नाबालिग किशोरी को घर छोड़ देने के नाम पर दो अज्ञात लोगों ने अपने बाइक में बैठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने सबूत खत्म करने की नियत से पीड़िता को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और मरा जानकर उसे सड़क किनारे छोड़ कर फरार हो गए।

घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के बागबहार क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता 16 फरवरी की रात्रि थाना बागबहार क्षेत्रान्तर्गत ही एक ग्राम में नाटक कार्यक्रम देखने गई थी, जहां से देर रात तक वापस घर नहीं आने पर पीड़िता के परिजनों एवं रिश्तेदारों द्वारा खोजबीन की जा रही थी, लेकिन उसका पता नहीं चला।

इस हाल में मिली पीड़िता

अगले दिन 17 फरवरी की रात्रि में बिजली सब स्टेशन के पास रोड के पास पीड़िता अचेत अवस्था में पड़ी थी, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के पश्चात् पीएचसी पत्थलगांव रेफर करने पर पत्थलगांव अस्पताल में पीड़िता का ईलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि घटना दिनांक 16 फरवरी की रात में पीड़िता, नाटक देखकर पैदल घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में दो अज्ञात व्यक्ति उसे घर पहुंचा देगें कहकर बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर जबरदस्ती जंगल तरफ ले गए और वहां दोनों लड़कों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से जबरन दुष्कर्म किया।

मेडिकल रिपोर्ट व मां के बताए अनुसार पुलिस के द्वारा थाना पत्थलगांव में बीएनएस की धारा 138, 70-2, एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के अतंर्गत शून्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, मामला थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत होने से प्रकरण को जांच विवेचना हेतु थाना बागबहार स्थानांतरित करने पर थाना बागबहार में धारा सदर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

गला दबाकर हत्या की कोशिश, मरा जानकर छोड़कर हुए फरार

बताया जा रहा है कि दोनो आरोपी युवकों ने पीड़िता को 16 फरवरी की आधी रात से लेकर 17 फरवरी की रात तक अपने साथ जंगल में रखा और उसके साथ तरह-तरह की यातनाएं देने का काम किया। दोनो आरोपियों ने आखिर में अपराध का सबूत मिटाने की गरज से नाबालिग का गला दबाकर हत्या की कोशिश की, और जब पीड़िता बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर दोनो आरोपी सड़क किनारे फेकर कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, पीड़िता के शरीर पर जगह-जगह कांच से कटने सहित चोटों के निशान हैं और उसे गंभीर दशा में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

आरोपियों को पकडऩे टीम का गठन

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों की पता तलाश हेतु डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देश पर तकनीकी एवं स्थानीय थाना से विशेष टीम गठित की गई है। मामले की जांच व आरोपियों की पता साजी जारी है। पुलिस का दावा है कि, आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें

CG Rape Case: मैं तुमसे प्यार करता हूं… कहकर युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य
राजनंदगांव
nursing student raped in kaushambi in up accused threatens to kill her crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 01:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप… सबूत मिटाने गला घोंटकर जंगल में फेंका, मरा समझकर हुए फरार आरोपी, फिर…

बड़ी खबरें

View All

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बेटे ने हिस्सा मांगा तो पिता ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया.. मां और भाई ने भी दिया साथ, सभी गिरफ्तार

पिता-मां और भाई गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

चलती स्कॉर्पियो की खिड़की से बाहर निकले युवक, शराब की बोतल लहराकर किया स्टंट, पुलिस ने दिखाई सख्ती

स्कॉर्पियो और बुलेट पर स्टंट करने वालों पर सख्ती (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

CG News: स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर गंभीर आरोप, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में नियमों से हटकर बदलाव, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर अनियमितता के आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

Big Incident: जशपुर में दर्दनाक हादसा… तालाब में डूबी 13 साल की बच्ची, SDRF की टीम तलाश में जुटी

तालाब में डूबी 13 साल की बच्ची (Photo Patrika)
जशपुर नगर

NH पर मॉर्निंग वॉक कर रहे 3 लोगों को अनियंत्रित पिकअप ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, इलाके में मची खलबली

Road accident
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.