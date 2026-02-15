15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर नगर

CG News: स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर गंभीर आरोप, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में नियमों से हटकर बदलाव, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

Jashpur News: नगर पंचायत कुनकुरी के अध्यक्ष विनयशील द्वारा उठाए गए सवालों के बाद मामला अब स्थानीय स्तर से निकलकर प्रदेशव्यापी चर्चा का विषय बन गया है।

2 min read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Feb 15, 2026

आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर अनियमितता के आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)

आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर अनियमितता के आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: जशपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की हालिया शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। नगर पंचायत कुनकुरी के अध्यक्ष विनयशील द्वारा उठाए गए सवालों के बाद मामला अब स्थानीय स्तर से निकलकर प्रदेशव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संविदा भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन, लिखित और कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों से हटकर मनमाने बदलाव किए गए। मेरिट सूची में अंकों के निर्धारण और आवंटन को लेकर भी गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। आरोप है कि कुछ पदों पर साक्षात्कार से पहले और बाद में अभ्यर्थियों के अंकों में असामान्य परिवर्तन दर्ज किए गए, जिससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं। जिन विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम में साक्षात्कार निर्धारित था, वहां चयन समिति के सदस्यों तथा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

यह भी कहा जा रहा है कि विज्ञापन में घोषित अंक योजना से भिन्न तरीके से मूल्यांकन किया गया, जिसके कारण योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान और कुछ को अनुचित लाभ मिलने की संभावना बनी। कुछ मामलों में मेरिट सूची में पीछे रहे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अधिक अंक देकर आगे कर दिए जाने तथा बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पीछे कर दिए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

डीईओ ने कहा…

इस पूरे मामले के शिकायतकर्ताओं द्वारा जब जशपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद भटनागर से जानकारी चाही गई, तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी होने से इंकार किया। समाचार लिखे जाने के पूर्व पत्रिका ने भी डीईओ प्रमोद भटनागर से विभाग का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, तथा जांच के आदेश दिए जाते हैं या नहीं। यह प्रकरण अब पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी बनता नजर आ रहा है।

युवाओं ने पुन: भर्ती की उठाई मांग

विवाद के बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर पुन: पारदर्शी तरीके से भर्ती कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि चयन प्रक्रिया पर संदेह बना रहा तो इससे न केवल अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / CG News: स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर गंभीर आरोप, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में नियमों से हटकर बदलाव, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

बड़ी खबरें

View All

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big Incident: जशपुर में दर्दनाक हादसा… तालाब में डूबी 13 साल की बच्ची, SDRF की टीम तलाश में जुटी

तालाब में डूबी 13 साल की बच्ची (Photo Patrika)
जशपुर नगर

NH पर मॉर्निंग वॉक कर रहे 3 लोगों को अनियंत्रित पिकअप ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, इलाके में मची खलबली

Road accident
जशपुर नगर

Raod accident: एनएच पर बड़ा हादसा: मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, 2 की मौत, 1 गंभीर

Road accident
जशपुर नगर

Huge Road Accident: किनकेल घाटी में भीषण सड़क हादसा… दो बाइकों की टक्कर में 2 युवकों की मौत, तीन की हालत गंभीर

Road accident
जशपुर नगर

Crime News: रात के अंधेरे में सोते परिवार पर हमला… बाप-बेटे पर लाठी-रॉड से ताबड़तोड़ वार, जेसीबी से तोड़ा पीएम आवास

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.