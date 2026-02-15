CG News: स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर गंभीर आरोप, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में नियमों से हटकर बदलाव, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संविदा भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन, लिखित और कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों से हटकर मनमाने बदलाव किए गए। मेरिट सूची में अंकों के निर्धारण और आवंटन को लेकर भी गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। आरोप है कि कुछ पदों पर साक्षात्कार से पहले और बाद में अभ्यर्थियों के अंकों में असामान्य परिवर्तन दर्ज किए गए, जिससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं। जिन विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम में साक्षात्कार निर्धारित था, वहां चयन समिति के सदस्यों तथा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।