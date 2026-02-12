Crime News: रात के अंधेरे में सोते परिवार पर हमला… बाप-बेटे पर लाठी-रॉड से ताबड़तोड़ वार, जेसीबी से तोड़ा पीएम आवास

हमले के दौरान प्रार्थी को जमीन पर गिरा दिया गया और उस पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश भी की गई। हमला यहीं नहीं रुका, प्रार्थी के परिजनों पर भी अंधाधुंध हाथ-मुक्का, लाठी और लोहे के रॉड से प्रहार किए गए। प्रार्थी के बेटे पिताम्बर यादव को गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने इसी दौरान प्रार्थी के पीएम आवास को जेसीबी से भारी नुकसान पहुंचाया। मारपीट की आवाज सुनकर गांव के सरपंच, बीडीसी सदस्य और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे उन्हें भी चोटें आईं।