Huge Road Accident: किनकेल घाटी में भीषण सड़क हादसा… दो बाइकों की टक्कर में 2 युवकों की मौत, तीन की हालत गंभीर

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को संभालते हुए 108 एंबुलेंस को सूचना दी। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टरों ने 40 वर्षीय अर्जुन राम और अजेश्वर राम को मृत घोषित कर दिया। तीनों गंभीर रूप से घायल युवकों में से दिलीप की हालत अत्यंत नाजुक होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। अन्य दो घायलों का उपचार जशपुर जिला अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में जारी है।