Road accident: घायल युवक का इलाज कराने जा रहे 3 दोस्तों को ट्राला ने मारी टक्कर, 1 की कुचलकर मौत, 2 गंभीर

जरही। पारिवारिक विवाद में मारपीट के दौरान घायल युवक का इलाज कराने साथी 2 युवक बाइक से अस्पताल ले जा रहे थे। अस्पताल पहुंचने की जल्दबाजी में तेज गति से बाइक चला रहे थे। इसी दौरान स्टेट हाइवे पर उनकी बाइक को कोयला लोड ट्राला ने टक्कर मार दी। टक्कर से पीछे बैठा युवक ट्राला के पहिए के नीचे आकर कुचल (Road accident) गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा युवक व घायल युवक (जिसका इलाज कराने जा रहे थे) गंभीर रूप से घायल हो गए। एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है।