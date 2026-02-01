Newborn threw: ममता शर्मसार! नवजात लडक़े को बोरी में भरकर झाडिय़ों के बीच फेंका, फिर ऐसे हुआ चमत्कार

भैयाथान। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बैजनाथपुर में शनिवार की सुबह ओडग़ी बेरियर के पास मुख्य सडक़ से सटे जंगल की झाडिय़ों में एक नवजात बच्चे (Newborn threw) के बोरी में भरकर फेंक दिया गया था। बच्चा गुमसुम पड़ा हुआ था। स्थानीय ग्रामीणों ने बच्चे को देखा तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी। बच्चे को लावारिस हालत में फेंके जाने को लेकर क्षेत्र में कानाफूसी भी होने लगी। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल बच्चा स्वस्थ है। बच्चे को किसने फेंका, उसकी तलाश पुलिस का रही है। यह घटना ममता को शर्मसार करने वाली है।