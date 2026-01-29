Stabbing: घर में घुसकर 2 युवकों ने महिला को मारा चाकू, किए 6 वार, पति देखने गया था फुटबॉल मैच

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत एक गांव में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घर में अकेली महिला पर 2 अज्ञात युवकों ने गुरुवार की शाम चाकू से ताबड़तोड़ वार (Stabbing) कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के दौरान महिला का पति फुटबॉल मैच देखने गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।