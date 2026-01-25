Knife attack: भाई का बदला लेने ऑनलाइन 1 फीट का मंगाया चाकू, फिर युवक के पेट में घोंपा, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार

Accused arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के मायापुर स्थित चांदनी चौक के पास शनिवार की दोपहर 3 लोगों ने एक युवक के पेट में चाकू घोंप दिया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक वर्ष पूर्व आहत युवक ने मुख्य आरोपी सत्यम सोनकर के भाई के साथ मारपीट की थी। अपने भाई का बदला लेने के लिए मुख्य आरोपी ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात (Knife attack) को अंजाम दिया था। आरोपियों ने चाकू ऑनलाइन मंगाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।
शनिवार की दोपहर 3 बदमाशों ने बौरीपारा निवासी ऋतिक जायसवाल को चाकू (Knife attack) मारकर जख्मी कर दिया था। घटना के दौरान ऋतिक अपने साथी के साथ मायापुर स्थित चांदनी चौक के पास चाय पी रहा था। ऋतिक का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है।
मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सत्यम सोनकर पिता अर्जुन सोनकर उम्र 18 वर्ष, आयुष सोनी उम्र 19 वर्ष व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। वारदात (Knife attack) को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी घुटरापारा में छिपे थे और बाहर भागने की तैयारी में थे। इस दौरान आरोपियों ने मोबाइल बंद कर रखा था।
लेकिन वे बीच-बीच में घर वालों से बात करने के लिए मोबाइल ऑन कर रहे थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सत्यम सोनकर व आयुष सोनी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं नाबालिग (Knife attack) को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।
मुख्य आरोपी सत्यम सोनकर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि ऋतिक ने 1 जनवरी 2025 को उसके भाई के साथ मारपीट की थी। इसी को लेकर सत्यम ऋतिक से रंजिश रखता था। इसी बीच शनिवार को उसने वारदात (Knife attack) को अंजाम दिया।
जिस चाकू (Knife attack) को ऋतिक के पेट में घोंपा गया था, उसकी लंबाई लगभग 1 फीट है। आरोपियों ने ऑनलाइन चाकू मंगाया था। सभी आरोपी काफी कम उम्र के हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त व पीडि़त ऋतिक के पेट में गड़ा चाकू जब्त किया है।
