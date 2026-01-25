Knife attack: भाई का बदला लेने ऑनलाइन 1 फीट का मंगाया चाकू, फिर युवक के पेट में घोंपा, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के मायापुर स्थित चांदनी चौक के पास शनिवार की दोपहर 3 लोगों ने एक युवक के पेट में चाकू घोंप दिया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक वर्ष पूर्व आहत युवक ने मुख्य आरोपी सत्यम सोनकर के भाई के साथ मारपीट की थी। अपने भाई का बदला लेने के लिए मुख्य आरोपी ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात (Knife attack) को अंजाम दिया था। आरोपियों ने चाकू ऑनलाइन मंगाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।