Wife murder: पत्नी बोली- थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी, गुस्साए पति ने डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, गया जेल

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुदर झेरी लोंगरी में 7 मार्च की रात को खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में पति ने पत्नी की हत्या (Wife murder) कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटना दिवस से फरार था। पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी थी। इसी बीच 4 दिन बाद पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।