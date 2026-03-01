Commits suicide: छोटे भाई ने छीन लिया मोबाइल तो 17 वर्षीय बहन ने पी लिया कीटनाशक, नहीं बचा पाए डॉक्टर

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 17 वर्षीय एक किशोरी ने 9 मार्च को मामूली बात पर नाराज होकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। बताया जा रहा है कि मोबाइल देखने के दौरान छोटे भाई ने छीन लिया था। इससे आहत होकर उसने यह कदम (Commits suicide) उठा लिया। गंभीर हालत में किशोरी को वाड्रफनगर अस्पताल के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।