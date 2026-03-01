Theft in house: मंदिर में भजन-कीर्तन करने गया था परिवार, इधर घर से 6 लाख कैश और जेवर ले उड़े चोर

अंबिकापुर. गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाषनगर, भगवानपुर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर के समीप मंगलवार की रात सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात (Theft in house) को अंजाम दिया है। परिवार के लोग मंदिर में चल रहे भजन-कीर्तन में शामिल होने गए थे। इस दौरान चोर पीछे का दरवाजा तोडक़र घर में घुसे और आलमारी में रखे नकदी लगभग 6 लाख रुपए व जेवरात पार कर दिए। चोरी गए रुपयों में 3.80 लाख रुपए मंदिर में मिले दान के थे। सूचना पर बुधवार की सुबह पहुंची पुलिस व डॉग स्क्वॉड की टीम ने मामले की जांच की।