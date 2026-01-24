Knife attack: Video: शहर में फिर चाकूबाजी, 3 बदमाशों ने युवक के पेट में घोंप दिया चाकू, वारदात सीसीटीवी में कैद

अंबिकापुर। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले 3 महीने में चाकूबाजी (Knife attack) की आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें एक युवती की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य घटनाओं में लोग घायल हुए हैं। इसी बीच शहर के मायापुर स्थित चाय दुकान में स्कूटी सवार 3 युवकों ने एक युवक के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए ऑपरेशन किया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।