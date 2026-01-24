Knife attack: Video: शहर में फिर चाकूबाजी, 3 बदमाशों ने युवक के पेट में घोंप दिया चाकू, वारदात सीसीटीवी में कैद

CCTV footage of stabbing (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले 3 महीने में चाकूबाजी (Knife attack) की आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें एक युवती की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य घटनाओं में लोग घायल हुए हैं। इसी बीच शहर के मायापुर स्थित चाय दुकान में स्कूटी सवार 3 युवकों ने एक युवक के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए ऑपरेशन किया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
शहर के मायापुर चांदनी चौक स्थित विनोद चाय दुकान में ऋतिक जायसवाल अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। इसी दौरान स्कूटी में सवार होकर 3 युवक आए और उससे बहसबाजी शुरु कर दी। देखते ही देखते एक युवक ने चाकू निकालकर ऋतिक के पेट में घोंप (Knife attack) दिया। इसके बाद तीनों वहां से फरार हो गए।
चाकू के वार से युवक वहीं गिरकर लहूलुहान हो गया। इस दौरान अफरा-तफरी मच गई। दोस्तों द्वारा गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती (Knife attack) कराया गया। यहां उसका इलाज जारी है। जिन युवकों ने चाकू मारा, उनकी पहचान सत्यम सोनकर, आयुष व एक अन्य के रूप में हुई है।
चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से घायल ऋतिक के दोस्त आनंद गुप्ता का कहना है कि वह आरोपियों को पहचानता है। उसने बताया कि पूर्व में किसी बात को लेकर युवकों का ऋतिक से विवाद हुआ था। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर युवकों की तलाश शुरु कर दी है। चाकूबाजी (Knife attack) की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
