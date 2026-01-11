11 जनवरी 2026,

अंबिकापुर

Murder case: युवक की चाकू घोंपकर की थी हत्या, युवती समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार, पीछा करते पहुंचा था मृतक

Murder case: शहर के गांधीनगर में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या से पहले आरोपियों व मृतक के बीच हुई थी गाली-गलौज

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 11, 2026

Murder case

Murder accused arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर में एक युवक की शुक्रवार की रात सीने में चाकू घोंपकर हत्या (Murder case) कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक युवती व उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती व एक युवक द्वारा किराए के मकान का ताला तोडक़र रात में कमरे में घुसने को लेकर मृतक से विवाद हुआ था। इसके बाद मृतक बबलू मंडल युवक व युवती का पीछा करते हुए गांधीनगर पहुंचा था। इसी बीच युवती ने तीसरे युवक को बुला लिया और तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने रविवार को तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाषनगर के वार्ड क्रमांक 2 बाबरा पेट्रोल पंप के सामने गली में रहने वाले पालपारा निवासी बबलू मंडल 46 वर्ष ठेला चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। 10 जनवरी की सुबह उसकी लाश गांधीनगर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित अंकिता एग सेंटर (Murder case) के पास मिली थी।

उसकी चाकू मारकर हत्या की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हत्या में शामिल गांधीनगर सोनी मोहल्ला निवासी सुस्मिता हरिला उर्फ सोनिया पति शुभम विश्वास 22 वर्ष, बलरामपुर के वार्ड क्रमांक 8 केनापारा निवासी सुमित एक्का पिता धरमदेव 20 वर्ष वर्तमान निवास पालपारा सुभाषनगर तथा मुक्तिपारा गांधीनगर निवासी प्रमोद तिवारी उर्फ टक्कू पिता भीम तिवारी को गिरफ्तार (Murder case) कर लिया है।

पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत तीनों को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हत्या (Murder case) की वजह मामूली विवाद है।

Murder case: ये थी हत्या की वजह

पुलिस के अनुसार आरोपी सुस्मिता उर्फ सोनिया का परिचय 4-5 वर्ष पूर्व सुमित से हुआ था। सुमित उसे मुंहबोली बहन मानता है। वहीं सोनिया से सुमित का परिचय तीसरे आरोपी प्रमोद तिवारी से कराया था। घटना दिस की रात सोनिया अपनी सहेली के किराए के कमरे में सुमित के साथ सोने (Murder case) गई थी, लेकिन ताला बंद होने पर उन्होंने तोड़ दिया।

इस दौरान मकान मालिक वहां पहुंचा और उनमें बहस होने लगी। इसी बीच मृतक बबलू मंडल वहां पहुंचा और सोनिया व सुमित से गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। इसी बीच उनका पीछा करते हुए बबलू मंडल डेयरी फार्म रोड स्थित अंकिता एग सेंटर के पास पहुंच गया। वह सोनिया को गाली (Murder case) देते हुए फोन कर एक अन्य व्यक्ति को बुलाया। यही उसकी हत्या की वजह बनी।

सुमित ने सीने में घोंप दिया चाकू

मृतक बबलू मंडल द्वारा फोन कर किसी को बुलाने के बाद आरोपी सोनिया ने भी घटनास्थल पर प्रमोद तिवारी को फोन कर बुला लिया। प्रमोद तिवारी ने वहां पहुंचते ही बबलू मंडल से मारपीट शुरु कर दी। सोनिया भी उसे पीटने लगी। इसी बीच सुमित एक्का ने अपने पास से चाकू निकालकर उसके सीने में घोंप (Murder case) दिया।

इसके बाद सभी वहां से फरार हो गए और प्रमोद के घर जाकर सो गए। रास्ते में उन्होंने प्रिंसेस कॉटेज तुर्रापानी में कचरे में ढेर में चाकू फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चाकू (Murder case) बरामद कर लिया।

कार्रवाई में गांधीनगर टीआई प्रवीण कुमार द्विवेदी, साइबर सेल प्रभारी एसआई अजीत मिश्रा, एएसआई धनंजय पाठक, प्रधान आरक्षक अमित प्रताप सिंह, विकास सिन्हा, भोजराज पासवान, आरक्षक अरविंद उपाध्याय, घनश्याम देवांगन, राहुल सिंह, रमन मंडल, दीनदयाल सिंह, मनीष सिंह, राहुिल केरकेट्टा, अमृत सिंह व ऋषभ सिंह शामिल रहे।

Published on:

11 Jan 2026 05:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Murder case: युवक की चाकू घोंपकर की थी हत्या, युवती समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार, पीछा करते पहुंचा था मृतक

