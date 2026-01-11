Murder case: युवक की चाकू घोंपकर की थी हत्या, युवती समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार, पीछा करते पहुंचा था मृतक

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर में एक युवक की शुक्रवार की रात सीने में चाकू घोंपकर हत्या (Murder case) कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक युवती व उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती व एक युवक द्वारा किराए के मकान का ताला तोडक़र रात में कमरे में घुसने को लेकर मृतक से विवाद हुआ था। इसके बाद मृतक बबलू मंडल युवक व युवती का पीछा करते हुए गांधीनगर पहुंचा था। इसी बीच युवती ने तीसरे युवक को बुला लिया और तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने रविवार को तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।