Exam Date Change: होली के चलते बदला एग्जाम शेड्यूल! 3 और 5 मार्च की परीक्षाएं टली, छात्रों को राहत

Exam Date Change: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में होली पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुविधा के मद्देनजर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय विद्यालयों- बोर्ड सीजी, सीबीएसई और आईसीएसई- के प्राचार्यों/प्रधान पाठकों को निर्देश जारी कर 3 मार्च 2026 और 5 मार्च 2026 को प्रस्तावित स्थानीय परीक्षाएं आयोजित नहीं करने को कहा है।