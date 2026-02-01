Blasting in crusher plant: पत्थर तोडऩे किए जा रहे ब्लास्ट से घरों में पड़ रही दरारें, विरोध पर क्रशर मशीन में डालने की दी जाती है धमकी

अंबिकापुर। क्रशर प्लांट के लिए पत्थर तोडऩे किए जा रहे ब्लास्ट (Blasting in crusher plant) से शहर से लगे ग्राम पंचायत असोला, रजपुरीखुर्द और देवगढ़ के लोग दहशत में है। ब्लास्ट की वजह से घरों की दीवारों में दरारें पडऩी शुरू हो गई है। कई कच्चे मकान गिरने के कगार पर है। अचानक ब्लास्टिंग से आस-पास के क्षेत्र में भूकंप जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। सोमवार को प्रभावित ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। एक महिला ने बताया कि जब वे विरोध करते हैं तो प्लांट संचालक द्वारा उन्हें क्रशर मशीन में डालने की धमकी दी जाती है।