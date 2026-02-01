25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Blasting in crusher plant: पत्थर तोडऩे किए जा रहे ब्लास्ट से घरों में पड़ रही दरारें, विरोध पर क्रशर मशीन में डालने की दी जाती है धमकी

Blasting in crusher plant: अंबिकापुर-रामानुजगंज एनएच पर शहर से लगे गांवों में 4-5 क्रशर प्लांट हैं संचालित, कई कच्चे मकान ढह गए या ढहने की कगार पर, समस्या लेकर कलेक्टर से मिले ग्रामीण

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 25, 2026

Blasting in crusher plant

Villager complaint to collector (Photo source- Patrika)

अंबिकापुर। क्रशर प्लांट के लिए पत्थर तोडऩे किए जा रहे ब्लास्ट (Blasting in crusher plant) से शहर से लगे ग्राम पंचायत असोला, रजपुरीखुर्द और देवगढ़ के लोग दहशत में है। ब्लास्ट की वजह से घरों की दीवारों में दरारें पडऩी शुरू हो गई है। कई कच्चे मकान गिरने के कगार पर है। अचानक ब्लास्टिंग से आस-पास के क्षेत्र में भूकंप जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। सोमवार को प्रभावित ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। एक महिला ने बताया कि जब वे विरोध करते हैं तो प्लांट संचालक द्वारा उन्हें क्रशर मशीन में डालने की धमकी दी जाती है।

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में 4-5 क्रशर प्लांट (Blasting in crusher plant) संचालित है। पत्थर तोडऩे के लिए बारूद से ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्टिंग को कोई समय निर्धारित नहीं है। क्रशर संचालक द्वारा किसी भी समय ब्लास्टिंग कराया जाता है। ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पडऩी शुरू हो गई हंै।

नए निर्मित पीएम आवासों में भी दरारें आ जा रही है। कई कच्चे मकान ढह रहे हैं। लोग दहशत में निवास कर रहे हैं। ब्लास्टिंग (Blasting in crusher plant) किए जाने से क्षेत्र में भूकंप जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। जान खतरे में पड़ा रहता है।

विरोध करने पर दी जाती है धमकी

ग्राम असोला निवासी ऋतु पैकरा का कहना है कि मेरा कच्चा मकान है। ब्लास्टिंग (Blasting in crusher plant) से दीवारें फट गई हैं। ब्लास्टिंग के समय घर भूकंप जैसा हिलता है। इसके अलावा क्षेत्र में गिट्टी व पत्थर परिवहन के लिए हमेशा हाइवा व ट्रैक्टर चलता है।

वाहनों के आवाजाही से कच्ची सडक़ पर धूल उड़ रही है। क्रशर संचालकों द्वारों सडक़ पर पानी का छिडक़ाव तक नहीं किया जाता है। विरोध करने पर क्रशर संचालक व वाहन मालिक क्रशर में डाल देने की धमकी देते हैं।

Blasting in crusher plant: धूल से भी परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि क्रशर संचालित होने व ब्लास्टिंग (Blasting in crusher plant) से क्षेत्र के 5 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 50 घरों में दरारें साफ देखी जा सकती है। क्रशर का डस्ट व सडक़ पर अनियंत्रित चल रहे वाहनों से उड़ रही धूल घरों तक पहुंच रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। प्रभावित सडक़ से लगे प्राथमिक शाला है। भारी वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

Try to kidnapping: कार सवारों ने की 7वीं की छात्रा के अपहरण की कोशिश, दांत से काटकर भागी, पुलिस ने पकड़ा
सुरजपुर
Try to kidnapping

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 08:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Blasting in crusher plant: पत्थर तोडऩे किए जा रहे ब्लास्ट से घरों में पड़ रही दरारें, विरोध पर क्रशर मशीन में डालने की दी जाती है धमकी

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Burnt alive: जमीन बिक्री से मिले रुपयों के विवाद में पिता ने बड़े बेटे को पीटा, फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, 10 दिन बाद मौत

Burnt alive
अंबिकापुर

Congressmen protest: Video: दूषित पेयजल सप्लाई का मामला: कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय का किया घेराव, विरोध के दौरान पुलिस से हुई बहसबाजी

Congressmen protest
अंबिकापुर

Elephant killed woman: मैनपाट में हाथियों ने महिला को पटक कर मार डाला, लकड़ी लेने गई थी जंगल

Elephant killed woman
अंबिकापुर

Chhattisgarh Budget 2026: वित्त मंत्री ने पेश किया छत्तीसगढ़ का बजट, जानिए सरगुजा को क्या-क्या मिला…

वित्त मंत्री ओपी चौधरी (photo source- Patrika)
अंबिकापुर

Mayor statement on jaundice: Video: पीलिया पर महापौर बोलीं- …किसी षडय़ंत्र की बू आ रही है, न तो मुझे और न कमिश्नर को सूचना दी गई

Mayor statement on Jaundice
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.