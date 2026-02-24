Chhattisgarh Budget 2026: वित्त मंत्री ने पेश किया छत्तीसगढ़ का बजट, जानिए सरगुजा को क्या-क्या मिला…

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का 25वां बजट (Chhattisgarh Budget 2026) मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। इस बार बजट का थीम ‘संकल्प’ है। बजट में प्रदेश के अन्य जिलों के साथ सरगुजा के लिए भी कई प्रावधान किए गए। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट में होम स्टे तथा अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए बजट में करोड़ों रुपए के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।