24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Mayor statement on jaundice: Video: पीलिया पर महापौर बोलीं- …किसी षडय़ंत्र की बू आ रही है, न तो मुझे और न कमिश्नर को सूचना दी गई

Mayor statement on jaundice: अंबिकापुर नगर निगम के मोमिनपुरा व घुटरापारा में दूषित पानी पीने से 56 महिला-पुरुष व बच्चे हो चुके हैं पीलिया से संक्रमित, निरीक्षण करने पहुंची थीं महापौर

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 24, 2026

Mayor statement on Jaundice

Ambikapur Mayor Manjusha Bhagat (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 48 व घुटरापारा में पीलिया का प्रकोप है। पिछले 4 दिनों में यहां 56 संक्रमित मिल चुके हैं। पीलिया होने की वजह दूषित पानी की सप्लाई बताया जा रहा है। संबंधित वार्डों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर जांच की जा रही है। इधर महापौर मंजूषा भगत (Mayor statement on jaundice) मंगलवार को वार्ड का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूषित पानी की सप्लाई की सूचना न तो मुझे और न ही कमिश्नर को दी गई। यहां की नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। यहां के पार्षद ने न तो लंबे समय से न नालियों की सफाई कराई है और न हीं निगम को सूचना दी। अब अचानक बताया जा रहा है कि इस एरिया में पीलिया फैल गया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी षडय़ंत्र की बू आ रही है।

महापौर ने कहा कि हमें तो सिर्फ 10 दिन से पता चला है। जबकि 3-4 माह पहले यहां पीलिया का मरीज मिला था। इसकी सूचना नगर निगम (Mayor statement on jaundice) को नहीं थी। जल विभाग के अधिकारी व प्रभारी तक को सूचना नहीं थी। यदि पानी दूषित सप्लाई हो रही थी तो जानकारी तो देनी चाहिए थी। जबकि निगम क्षेत्र के हजारों लोग यही पानी पी रहे हैं।

यहां के पार्षद ने भी सूचना नहीं दी। अब अचानक पीलिया का संक्रमण (Mayor statement on jaundice) फैलने की सूचना दी जा रही है। सिर्फ इसी एरिया में पर्टिकुलर मरीज मिल रहे हैं। हमें तो किसी षडय़ंत्र की बू आ रही है। पीलिया सिर्फ पानी के कारण तो नहीं हो सकता। 2 दिन पहले सूचना मिलने के बाद हमारी टीम निरीक्षण करने पहुंची है।

यहां की स्थिति देखकर लग रहा है कि वर्षों से सफाई नहीं हुई है। संबंधित पार्षद को भी देखना चाहिए। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। यदि हमें पहले सूचित किया जाता तो सफाई कराते। सिर्फ 48 नंबर वार्ड में ही पीलिया संक्रमित हैं। यह जांच का विषय है। हम कुछ पीडि़त परिवारों (Mayor statement on jaundice) से मिले हैं।

Mayor statement on jaundice: सभी को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी

महापौर (Mayor statement on jaundice) ने कहा कि यहां की सफाई व्यवस्था एकदम जीरो है। यदि पहले ही सूचना दी जाती तो हम दूषित पानी सप्लाई की जांच करा लेते। समय पर यदि यह हो गया होता तो कोई पीडि़त नहीं होता।

यहां की नालियों व वार्डों में गंदगी देखकर लग रहा है कि 2-3 साल से सफाई नहीं हो रही है। शहर हमारा है, कम से कम इसे साफ सुथरा रखें। आज यहां आने पर पता चला है कि इतनी गंदगी फैली है। अंत में उन्होंने कहा कि सभी को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है।

ये भी पढ़ें

Four lane road: शहर के लरंगसाय चौक से रामानुजगंज एनएच की 6.38 किमी सडक़ बनेगी फोरलेन, मिली 69 करोड़ की स्वीकृति
अंबिकापुर
Four lane road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 01:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Mayor statement on jaundice: Video: पीलिया पर महापौर बोलीं- …किसी षडय़ंत्र की बू आ रही है, न तो मुझे और न कमिश्नर को सूचना दी गई

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Jaundice in Ambikapur: पीलिया की चपेट में अंबिकापुर शहर, मिले 14 और नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा अब तक 56

Jaundice in Ambikapur
अंबिकापुर

Four lane road: शहर के लरंगसाय चौक से रामानुजगंज एनएच की 6.38 किमी सडक़ बनेगी फोरलेन, मिली 69 करोड़ की स्वीकृति

Four lane road
अंबिकापुर

Jaundice in Ambikapur: शहर के पीलिया प्रभावित वार्डों में कल से लगेगा विशेष हेल्थ कैंप, नेता प्रतिपक्ष ने लिया जायजा

jaundice in Ambikapur
अंबिकापुर

Four lane road: शहर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक फोरलेन सडक़ की हुई मार्किंग, 8-10 मकान के तोड़े जाएंगे हिस्से

Four lane road
अंबिकापुर

Cut by train: Video: अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन की चपेट में आकर युवक के कटे दोनों पैर, ट्रेन से उतरी युवती ने दिखाई हिम्मत

cut by train
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.