Mayor statement on jaundice: Video: पीलिया पर महापौर बोलीं- …किसी षडय़ंत्र की बू आ रही है, न तो मुझे और न कमिश्नर को सूचना दी गई

अंबिकापुर। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 48 व घुटरापारा में पीलिया का प्रकोप है। पिछले 4 दिनों में यहां 56 संक्रमित मिल चुके हैं। पीलिया होने की वजह दूषित पानी की सप्लाई बताया जा रहा है। संबंधित वार्डों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर जांच की जा रही है। इधर महापौर मंजूषा भगत (Mayor statement on jaundice) मंगलवार को वार्ड का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूषित पानी की सप्लाई की सूचना न तो मुझे और न ही कमिश्नर को दी गई। यहां की नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। यहां के पार्षद ने न तो लंबे समय से न नालियों की सफाई कराई है और न हीं निगम को सूचना दी। अब अचानक बताया जा रहा है कि इस एरिया में पीलिया फैल गया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी षडय़ंत्र की बू आ रही है।