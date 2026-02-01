Four lane road: शहर के लरंगसाय चौक से रामानुजगंज एनएच की 6.38 किमी सडक़ बनेगी फोरलेन, मिली 69 करोड़ की स्वीकृति

अंबिकापुर. शहर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक फोरलेन सडक़ (Four lane road) के लिए मार्किंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब लरंगसाय चौक से रामानुजगंज मार्ग स्थित राजपुरी खुर्द तक 6.38 किमी सडक़ के फोरलेन चौड़ीकरण को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। इस कार्य के लिए 69.09 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटन संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की पहल पर यह स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार जताया है।