Four lane road: शहर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक फोरलेन सडक़ की हुई मार्किंग, 8-10 मकान के तोड़े जाएंगे हिस्से

अंबिकापुर. शहर के बहुप्रतीक्षित गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक फोरलेन सडक़ (Four lane road) निर्माण कार्य की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को लोक निर्माण विभाग की टीम ने राजस्व अमले के साथ मिलकर सडक़ के दोनों ओर 12-12 मीटर की मार्किंग की। बीच में डिवाइडर बनेगा। इस दौरान 8 से 10 मकानों के कुछ हिस्से तोड़े जाएंगे। 5.54 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए राज्य शासन ने 61.34 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।