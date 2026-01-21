Four lane road: खुशखबरी: अंबिकापुर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक की सडक़ होगी फोरलेन, 61.34 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति

अंबिकापुर. शहर के सबसे व्यस्त मार्ग गांधी चौक-रेलवे स्टेशन रोड को फोरलेन (Four lane road) बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 61.34 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। 5.54 किलोमीटर लंबा यह मार्ग अब चार लेन में तब्दील होगा, जिससे शहर को जाम और दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल की गई है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।