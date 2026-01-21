Four lane road: खुशखबरी: अंबिकापुर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक की सडक़ होगी फोरलेन, 61.34 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति

Gandhi Chowk Ambikapur (Photo- Youtube)
अंबिकापुर. शहर के सबसे व्यस्त मार्ग गांधी चौक-रेलवे स्टेशन रोड को फोरलेन (Four lane road) बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 61.34 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। 5.54 किलोमीटर लंबा यह मार्ग अब चार लेन में तब्दील होगा, जिससे शहर को जाम और दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल की गई है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग के अनुसार यह कार्य वन टाइम इंप्रूवमेंट योजना (Four lane road) का हिस्सा है। इससे पूर्व एनएच 43 पर किमी 375.60 से 385.70 व किमी 433.85 से 437.67 तक कुल लंबाई 13.92 किमी हेतु 44.82 करोड़ की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग को प्रदान की गई है।
इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड किमी 375.60 से 380.60 (लगभग 5 किमी) के लिए 15.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब यह राशि एनएच विंग द्वारा पीडब्ल्यूडी को डेस्कोप कर उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्वीकृति के बाद अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन से गांधी चौक तक फोर लेन सडक़ (Four lane road) निर्माण कार्य के लिए अलग से राज्य सरकार द्वारा 61.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
निर्माण कार्य (Four lane road) शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति और 90 प्रतिशत बाधा-रहित भूमि उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। पीडब्ल्यूडी ने स्पष्ट किया है कि निविदा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और निर्माण कार्य में गुणवत्ता, समय-सीमा और मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
फोरलेन (Four lane road) बनने से रेलवे स्टेशन क्षेत्र, गांधी चौक और आसपास के व्यापारिक इलाकों में यातायात सुगम होगा। रोजाना लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और भारी वाहनों की आवाजाही सुरक्षित हो सकेगी।
स्थानीय लोगों के अनुसार यह सडक़ लंबे समय से संकरी और दबाव में थी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। इस मार्ग के फोरलेन बन जाने से जनता को राहत मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग