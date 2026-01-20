Bus accident case: बस हादसे में बलरामपुर के 10 लोगों की हुई थी मौत, एक साथ उठी अर्थी तो रो पड़ा पूरा गांव, नहीं जले चूल्हे

बलरामपुर। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत महुआडांड़ जिले के ओरसा घाट में रविवार को हुई भीषण बस दुर्घटना में बलरामपुर जिले के 10 लोगों की मौत (Bus accident case) हो गई थी। जबकि 60 से अधिक लोग घायल हैं। इस घटना से जिले में शोक की लहर है। मंगलवार को मृतकों का शव उनके गांव पहुंचा। यहां पिपरसोत गांव के 5 मृतकों की एक साथ अर्थी निकली। यह नजारा देख पूरा गांव रो पड़ा। वहीं अन्य मृतक अलग-अलग गांवों के हैं। सभी का अंतिम संस्कार किया गया।