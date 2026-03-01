Burnt alive in accident: ट्रक-ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी आग, 1 ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत, दूसरा गंभीर

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार चावल लोड ट्रक व क्लिंकर लोड टे्रलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर में आग (Burnt alive in accident) लग गई, इस दौरान उसमें फंसा चालक आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई। घटना में ट्रेलर भी पूरी तरह से खाक हो गया। जबकि ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।