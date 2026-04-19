Murder case: 1 हजार रुपए के लिए इतना मारा कि हो गई मौत, भैंसा बिक्री के बाद उपजा था विवाद

कुसमी। महज 1000 रुपए के विवाद ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम देवसराकला में भैंसा बिक्री को लेकर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। इसमें घायल वृद्ध की इलाज के दौरान रायपुर के अस्पताल में मौत हो गई। पीएम रिपोर्ट में मारपीट से मौत (Murder case) की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी संजीत उरांव उर्फ संजीत भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।