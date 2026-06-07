‘3 Idiots’ का सीन हुआ सच! दौड़ती एम्बुलेंस में EMT ने बचाई मां और नवजात की जान, बलरामपुर हाईवे में गूंजी किलकारी

108 Ambulance Delivery: फिल्मों में अक्सर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में ऐसा ही एक दृश्य वास्तविक जीवन में देखने को मिला। अस्पताल पहुंचने से पहले ही 108 एम्बुलेंस एक सुरक्षित प्रसव कक्ष में बदल गई और एम्बुलेंस में तैनात इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (EMT) की सूझबूझ से एक महिला ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।