LPG Price Hike: छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा झटका! घरेलू LPG सिलेंडर फिर हुआ महंगा, जानिए नए Rate

LPG Price Hike(Photo-patrika)
LPG Price Hike: बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को एक और झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी (14.2 किलोग्राम) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 984 रुपए से बढ़कर 1013 रुपए हो गई है। कीमतों में इस इजाफे का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए रसोई का मासिक बजट संभालना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
तेल कंपनियों द्वारा जारी नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को अब गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी। पिछले कुछ समय से एलपीजी की कीमतों में स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन अब अचानक हुई बढ़ोतरी ने मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों की चिंता बढ़ा दी है।
परिवहन खर्च और स्थानीय करों के कारण राज्य के अलग-अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। नई दरों के अनुसार प्रमुख शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमतें इस प्रकार हैं
LPG सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ेगा। पहले से ही खाद्य पदार्थों, सब्जियों और अन्य घरेलू जरूरतों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे लोगों को अब खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस पर भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित हो सकती है।
हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इससे योजना से जुड़े करोड़ों परिवारों को कुछ राहत मिलेगी। सब्सिडी के कारण पात्र हितग्राहियों पर कीमत बढ़ने का असर अपेक्षाकृत कम पड़ेगा।
घरेलू गैस सिलेंडर के अलावा व्यावसायिक उपयोग में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी राज्य में ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 3300 से 3350 रुपए के बीच चल रही है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ सकता है।
LPG सिलेंडर की कीमतों में यह नई बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब आम लोग पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। घरेलू गैस के बढ़े दामों ने एक बार फिर परिवारों की रसोई का गणित बिगाड़ दिया है। आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं की नजर अब तेल कंपनियों और सरकार के अगले फैसलों पर रहेगी।
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