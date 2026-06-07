LPG Price Hike: छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा झटका! घरेलू LPG सिलेंडर फिर हुआ महंगा, जानिए नए Rate

LPG Price Hike: बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को एक और झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी (14.2 किलोग्राम) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 984 रुपए से बढ़कर 1013 रुपए हो गई है। कीमतों में इस इजाफे का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए रसोई का मासिक बजट संभालना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।