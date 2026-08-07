CGPSC Result Controversy: CGPSC रिजल्ट विवाद पर BJP का पलटवार, कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस को घेरा

मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। बढ़ते विवाद के बीच CGPSC ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया। आयोग ने साफ कहा कि परिणाम में प्रकाशित सभी नाम वही हैं, जो अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय स्वयं दर्ज किए थे। इन्हीं नामों के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किए गए और दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। आयोग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही कई बातें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।