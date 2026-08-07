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एक साथ 38 पुलिसकर्मियों के तबादले, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश, देखें पूरी लिस्ट

Raipur Police Transfer: पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने एक आदेश जारी कर 38 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया है। तबादला सूची में उप निरीक्षक (SI), सहायक उप निरीक्षक (ASI), प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Aug 07, 2026

Chhattisgarh Police Transfer list

पुलिस अफसरों की नई तैनाती (photo patrika)

Police Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के बीच अब राजधानी रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने एक आदेश जारी करते हुए एक साथ 38 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इस तबादला सूची में उप निरीक्षक (SI), सहायक उप निरीक्षक (ASI), प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

देखें लिस्ट

कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की पहल

पुलिस विभाग की ओर से किए गए इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राजधानी में कानून-व्यवस्था को अधिक मजबूत, प्रभावी और जवाबदेह बनाना है। विभाग का मानना है कि समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यस्थल में बदलाव से कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आती है और पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसी रणनीति के तहत अलग-अलग इकाइयों में पदस्थ पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

थानों और क्राइम ब्रांच के बीच हुआ स्टाफ का आदान-प्रदान

जारी आदेश के अनुसार, थानों और क्राइम ब्रांच के बीच कर्मचारियों का व्यापक स्तर पर स्थानांतरण किया गया है। कई अनुभवी पुलिसकर्मियों को विभिन्न थानों से हटाकर क्राइम ब्रांच की विशेष इकाइयों में तैनात किया गया है, ताकि गंभीर अपराधों की जांच और संगठित अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

वहीं, क्राइम ब्रांच में कार्यरत कुछ पुलिसकर्मियों को शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में भेजा गया है। इससे मैदानी पुलिसिंग को मजबूती मिलने के साथ-साथ अपराधों पर त्वरित नियंत्रण और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

रायपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना विलंब अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।

संसाधनों के बेहतर उपयोग पर रहेगा फोकस

पुलिस विभाग का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। साथ ही विभिन्न थाना क्षेत्रों और विशेष शाखाओं के बीच समन्वय भी मजबूत होगा। अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर इस तरह के बदलाव से पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ती है और अपराध नियंत्रण की रणनीति अधिक प्रभावी बनती है।

अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को मिलेगी मजबूती

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट लगातार शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक बदलाव कर रहा है। विभाग का मानना है कि नई जिम्मेदारियों के साथ पुलिसकर्मी अधिक सक्रियता से कार्य करेंगे, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुरक्षा, त्वरित कार्रवाई और प्रभावी पुलिस सेवा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। यह प्रशासनिक बदलाव राजधानी में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

SP अंकिता शर्मा ने जारी किया तबादला आदेश, 4 TI सहित 6 अधिकारियों की नई पदस्थापना, देखें पूरी लिस्ट

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Updated on:

07 Aug 2026 05:52 pm

Published on:

07 Aug 2026 05:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / एक साथ 38 पुलिसकर्मियों के तबादले, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश, देखें पूरी लिस्ट

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