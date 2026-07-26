Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, सुपेला TI समेत कई पुलिसकर्मियों के तबादले, जारी हुआ आदेश

ChhattisgarhPolice Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद अब दुर्ग पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के तहत निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कई पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।