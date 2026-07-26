Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, सुपेला TI समेत कई पुलिसकर्मियों के तबादले, जारी हुआ आदेश

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक एक्शन (photo source- Patrika)
ChhattisgarhPolice Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद अब दुर्ग पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के तहत निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कई पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक शिव नारायण सिंह, जो अब तक रक्षित केंद्र दुर्ग में पदस्थ थे, उन्हें सुपेला थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग को उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ सुपेला थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मिलेगा।
वहीं उप निरीक्षक पूर्ण बहादुर का भी स्थानांतरण किया गया है। उन्हें थाना भिलाई नगर से हटाकर पुलिस चौकी रुआबांधा का प्रभारी बनाया गया है। विभाग ने उन्हें शीघ्र चौकी का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। रुआबांधा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी।
इसके अलावा प्रधान आरक्षक राकेश सिंह, जो रक्षित केंद्र दुर्ग में पदस्थ थे, उन्हें भी पुलिस चौकी रुआबांधा भेजा गया है। वहीं थाना भिलाई नगर में पदस्थ प्रधान आरक्षक विनय साथ का भी स्थानांतरण कर उन्हें रुआबांधा चौकी में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पुलिस विभाग ने आरक्षक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आदेश के अनुसार आरक्षक इशरार खान, आरक्षक बीरेन्द्र साहू और आरक्षक दोलेस कुमार ठाकुर को पुलिस चौकी रुआबांधा में पदस्थ किया गया है। वहीं रक्षित केंद्र दुर्ग में पदस्थ आरक्षक उदय निषाद को भी रुआबांधा चौकी में नई तैनाती दी गई है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों में लगातार प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग में भी समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस विभाग का यह ताजा तबादला आदेश जारी किया गया है।
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