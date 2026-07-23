PM E-Bus Bhilai: बड़ी खुशखबरी! भिलाई में 50 इलेक्ट्रिक बसें जल्द उतरेंगी सड़कों पर, सफर होगा सस्ता और आसान

PM E-Bus Bhilai:प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत भिलाई-दुर्ग को मिलने वाली 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नगर निगम क्षेत्र में ई-बस स्टैंड का निर्माण पूरा हो चुका है और चार्जिंग सहित अधिकांश तकनीकी व्यवस्थाएं भी तैयार हैं। अब केवल रेलवे से अंतिम अनुमति मिलना शेष है, जिसके बाद प्रकाश व्यवस्था शुरू कर बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। ई-बसें भिलाई से रायपुर सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर चलेंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलेगी।