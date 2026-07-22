Weather Alert: अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दुर्ग में पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसून, IMD की चेतावनी

प्रदेश में एक साथ कई मौसमीय प्रणालियों के सक्रिय होने से बारिश का दौर मजबूत बना हुआ है। मानसून द्रोणिका श्रीगंगानगर, रोहतक, हमीरपुर, सीधी, रांची और दीघा होते हुए उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं। इन सभी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में व्यापक वर्षा की परिस्थितियां बनी हुई हैं।