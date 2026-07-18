18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IMD की नई भविष्यवाणी, अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार, 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD Weather Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jul 18, 2026

Orange Alert Chhattisgarh

भारी बारिश के आसार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सबसे अधिक असर बिलासपुर में देखने को मिला, जहां 28 सेंटीमीटर बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

Rain Alert: इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा कांकेर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (Chhattisgarh Rain Alert) होने की संभावना है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी), सूरजपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कोंडागांव तथा नारायणपुर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

अगले 48 घंटे का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश (IMD Weather Forecast) के अन्य कई जिलों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है।

क्यों बदला मौसम? जानिए वजह

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में सक्रिय मानसूनी द्रोणिका (Monsoon Trough) अमृतसर, चंडीगढ़, शाहजहांपुर, बस्ती, पटना और निम्न दबाव के केंद्र से होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके अलावा उत्तर पाकिस्तान और उससे लगे क्षेत्रों में 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) भी सक्रिय है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ में व्यापक वर्षा की स्थिति बनी हुई है।

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव, सड़कों पर फिसलन, दृश्यता में कमी तथा निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इससे यातायात भी प्रभावित होने की आशंका है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें।

बिलासपुर में इतना पानी की कॉलोनी में चलने लगी नाव, कलेक्टर बंगला समेत कई इलाके डूबे, ट्रेनें रद्द

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh rainfall

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 03:18 pm

Published on:

18 Jul 2026 03:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IMD की नई भविष्यवाणी, अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार, 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ में RTE की 9 हजार से ज्यादा सीटें खाली, जानिए तीसरे चरण का पूरा शेड्यूल

RTE Admission 2026
रायपुर

NEET 2026 Success Story: 'दो दिन निराश रहा, फिर पढ़ाई शुरू कर दी', रायपुर के NEET टॉपर्स पीयूष की प्रेरक कहानी

NEET 2026 Success Story
रायपुर

Chhattisgarh News: महिलाओं, किसानों और आदिवासियों पर सबसे ज्यादा फोकस, सरकार ने बताया विकास का रोडमैप

Chhattisgarh News
रायपुर

महादेव सट्टा के जरिए हर महीने 450 करोड़ की वसूली, गिरफ्तार कारोबारी विकास गर्ग ने खोले काली कमाई के राज

Mahadav Satta app, chhattisgarh news
रायपुर

CGMSC का बड़ा फैसला! 11 दवाइयां तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट, कंपनियों पर कोई रोक नहीं

Blacklisted Medicine
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.