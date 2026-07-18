अपराध की इस कमाई का इस्तेमाल अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी 'ईबिक्स इंक' में 97.58% हिस्सेदारी खरीदने के लिए किया गया। इसके अलावा भारत और विदेशों में भारी मात्रा में शेयर, प्रतिभूतियां और अचल संपत्तियां खरीदी गईं। महादेव सट्टा मामले में ईडी अब तक देश-विदेश में करीब 4,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। हाल ही में 5 जून को विकास गर्ग और उनके परिजनों की 940.77 करोड़ रुपए की वित्तीय व अचल संपत्तियां भी अस्थायी रूप से जब्त की गई हैं।