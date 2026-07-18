Fake Girl Profile Scam: सोशल मीडिया के जरिए कई तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है। वर्तमान में लड़की बनकर चैटिंग करना और फिर ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। मोवा इलाके में एक युवक से इसी तरह से ठगी हो गई। ठग ने स्नैपचैट में लड़की की आईडी बनाकर युवक से चैटिंग की। इसके बाद दोस्ती और शादी की बातें करने लगा। फिर अपनी समस्या बताकर युवक से रकम वसूलता गया। बाद में जब युवक ने मिलने की जिद की। उससे मिलने गरियाबंद पहुंचा, तब असलियत का पता चला। पीडि़त युवक ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।