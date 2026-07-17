17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर: महादेव केस में अब ‘डिजिटल प्रमोशन’ की जांच, सोशल मीडिया और टेलीग्राम कनेक्शन खंगाल रही ED

Mahadev betting app investigation: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री और टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से रायपुर जोनल ऑफिस में कई घंटे तक पूछताछ की।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 17, 2026

Mahadev Betting Case

महादेव सट्टा केस में फंसी शेफाली बग्गा (photo source- Patrika)

Mahadev Betting Case: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री और टीवी होस्ट शेफाली बग्गा रायपुर स्थित ED के जोनल ऑफिस पहुंचीं, जहां उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई। ED ने उन्हें पहले समन जारी किया था। एजेंसी के अनुसार, तय समय पर पेश नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद वह पूछताछ के लिए पहुंचीं।

ED Investigation: किन सवालों पर हुई पूछताछ?

सूत्रों के मुताबिक ED की टीम ने शेफाली बग्गा से महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप, कथित मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशों में संचालित बेटिंग नेटवर्क और डिजिटल प्रमोशन से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल किए। जांच एजेंसी उनके संपर्कों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी जुटा रही है।

दुबई से लंदन तक फैला नेटवर्क

ED का दावा है कि जांच के दौरान शेफाली बग्गा का नाम कारोबारी खंजन जगदीश कुमार ठक्कर के साथ सामने आया है। एजेंसी के मुताबिक, खंजन ठक्कर भारत और विदेशों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के संचालन और प्रमोशन से जुड़ा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि दुबई, लंदन समेत कई देशों में फैले नेटवर्क के संचालन और हवाला लेनदेन में उसकी अहम भूमिका रही है।

digital promotion: डिजिटल प्रमोशन की भी जांच

ED के अनुसार, जांच में ऐसे डिजिटल सबूत मिले हैं जिनमें विदेशों से संचालित बेटिंग ऐप्स के प्रमोशनल पेज और ऑनलाइन प्रचार सामग्री शामिल है। एजेंसी यह पता लगा रही है कि इन प्लेटफॉर्म्स के प्रचार में शेफाली की क्या भूमिका थी और क्या उन्हें इसके बदले किसी तरह का आर्थिक लाभ मिला।

टेलीग्राम चैनल पर भी जांच एजेंसियों की नजर

जांच एजेंसी के मुताबिक, शेफाली बग्गा का एक टेलीग्राम चैनल भी जांच के दायरे में है। ED यह पड़ताल कर रही है कि क्या इस चैनल के जरिए कथित तौर पर ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े प्रमोशनल कंटेंट और बेटिंग टिप्स साझा किए जाते थे। फिलहाल एजेंसी इस दावे की जांच कर रही है और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ED इससे पहले दिल्ली के कारोबारी विकास गर्ग को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी लगातार इस नेटवर्क से जुड़े लोगों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।

Mahadev online betting app: 183 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां पहले ही अटैच

इस मामले में ED पहले ही महादेव ऐप के कथित प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और उसके सहयोगियों अनिल कुमार अग्रवाल, विकास छपरिया, गगन गुप्ता समेत अन्य लोगों की 183.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अटैच कर चुकी है। एजेंसी के अनुसार, इसमें दुबई स्थित Perfect Plan Investment LLC और Exim General Trading के खातों में जमा राशि भी शामिल है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 07:37 am

Published on:

17 Jul 2026 07:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर: महादेव केस में अब ‘डिजिटल प्रमोशन’ की जांच, सोशल मीडिया और टेलीग्राम कनेक्शन खंगाल रही ED

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा ‘मन की बात’ का जिक्र, बालार्जुन की ताम्रपट्टिकाओं पर घिरे मंत्री राजेश अग्रवाल

Chhattisgarh Assembly News
रायपुर

NEET रिजल्ट में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि! 99.99 परसेंटाइल के साथ शिपराक गोयल और चार्वी अग्रवाल बने स्टेट टॉपर

CG NEET Topper 2026
रायपुर

प्रसंगवश: मेडिकल सीटों के बढ़ने से मिलेंगे ज्यादा डॉक्टर

Medical Seats
ओपिनियन

पंडवानी की महान साधिका रही तीजनबाई भारत की रत्न, सरकार करे पहल

Teejan Bai
ओपिनियन

FM Tadka की SayTrees मुहिम, रायपुर नालंदा परिसर लाइब्रेरी में हुआ पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

SayTrees Campaign
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.