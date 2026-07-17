रायपुर: महादेव केस में अब ‘डिजिटल प्रमोशन’ की जांच, सोशल मीडिया और टेलीग्राम कनेक्शन खंगाल रही ED

जांच एजेंसी के मुताबिक, शेफाली बग्गा का एक टेलीग्राम चैनल भी जांच के दायरे में है। ED यह पड़ताल कर रही है कि क्या इस चैनल के जरिए कथित तौर पर ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े प्रमोशनल कंटेंट और बेटिंग टिप्स साझा किए जाते थे। फिलहाल एजेंसी इस दावे की जांच कर रही है और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ED इससे पहले दिल्ली के कारोबारी विकास गर्ग को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी लगातार इस नेटवर्क से जुड़े लोगों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।