FM Tadka की SayTrees मुहिम, रायपुर नालंदा परिसर लाइब्रेरी में हुआ पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

इस अवसर पर आरजे नरेंद्र एवं स्तवन मार्पल (स्टाफ, FM Tadka) उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंजुला जैन (लाइब्रेरियन, नालंदा परिसर), अर्पित तिवारी (स्टेट हेड, माय भारत) तथा प्रो. सुनीता चंसोरिया (एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर) ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा माय भारत के वॉलंटियर्स, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों तथा इको क्लब के सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक पौधारोपण में भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सभी ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा लोगों को इस अभियान से जोड़ने का संदेश दिया।