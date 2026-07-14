तीजन बाई को श्रद्धांजलि, लेकिन परिवार को नहीं मिली एंट्री! कार्यक्रम में उठा विवाद, पोते ने बयां किया दर्द

Teejan Bai Dashgatra @Tabeer Husain: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में आयोजित पद्मविभूषण एवं प्रख्यात पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई के दशगात्र और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में दिवंगत लोक कलाकार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया गया।