Teejan Bai Last Rites: नम आंखों से अंतिम विदाई… गनियारी पहुंचा तीजन बाई का पार्थिव शरीर, अमर हो गई पंडवानी की आवाज

Teejan Bai Last Rites: छत्तीसगढ़ की लोककला पंडवानी को विश्वभर में नई पहचान दिलाने वाली पद्मश्री एवं पद्म विभूषण सम्मानित पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई का पार्थिव शरीर रविवार को रायपुर एम्स से उनके पैतृक गांव गनियारी पहुंचा। गांव में शोक की लहर है और बड़ी संख्या में ग्रामीण, शिष्य, कला प्रेमी तथा जनप्रतिनिधि अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. तीजन बाई के निधन से छत्तीसगढ़ सहित पूरे कला जगत में शोक का माहौल है।