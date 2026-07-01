हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के UTD को जबरदस्त रिस्पॉन्स, हर सीट के लिए 8 से ज्यादा दावेदार

UTD Admission: हेमचंद यादव विवि की यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत पहले ही वर्ष छात्रों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई है। विवि की ओर से 30 जून तक आवेदन मांगे गए थे, जिनमें 150 सीटों के लिए कुल 1136 आवेदन मिले हैं। यानी एक सीट के लिए औसतन आठ से अधिक अभ्यर्थी मैदान में हैं। अब प्रवेश सीधे नहीं, बल्कि 12 जुलाई को होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलेगा।