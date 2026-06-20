छत्तीसगढ़ के किसानों ने बदलवा दिया भारतमाला का ब्लूप्रिंट, थनौद में अब बनेगा नया कॉलम ब्रिज

थनौद में कॉलम ब्रिज (photo source- Patrika)
Thanod Column Bridge: भारतमाला परियोजना के तहत शिवनाथ नदी पर निर्माणाधीन पुल को लेकर पिछले डेढ़ साल से जारी विवाद आखिरकार समाधान की ओर पहुंच गया है। थनौद, अंजोरा, बिरेझर और चंगोरी गांवों के किसानों के लंबे संघर्ष, विरोध प्रदर्शन और प्रशासन के साथ लगातार संवाद के बाद केंद्र सरकार ने सामान्य पुल की जगह 130 मीटर लंबे कॉलम ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह फैसला केवल एक पुल के निर्माण का निर्णय नहीं, बल्कि किसानों की चिंताओं, पर्यावरणीय संतुलन और विकास परियोजनाओं में जनभागीदारी की एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर सामने आया है।
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