Weight lifting : क्या बढ़ती उम्र में में ‘वेट लिफ्टिंग’ करना सुरक्षित है? ऑर्थोपेडिक सर्जन से विस्तार से समझिए

Weight lifting : अक्सर जब हम 50 या 60 की उम्र पार कर चुके किसी व्यक्ति को फिटनेस रूटीन की सलाह देते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है- पार्क में टहलना (Walking), योग या हल्की साइकलिंग। बेशक, ये एक्टिविटीज दिल की सेहत के लिए बेहतरीन हैं, लेकिन ये आपके शरीर के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज कर देती हैं और वो हैं आपकी मांसपेशियां (Muscles) और हड्डियां (Bones)। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। लेकिन मेडिकल साइंस ने दावा किया है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने, हड्डियों को फौलाद बनाने और बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर रहने का सबसे अचूक नुस्खा वेट लिफ्टिंग (Weight Lifting या Strength Training) है। आइए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मिहिर थानवी से समझते हैं कि आखिर क्यों बढ़ती उम्र में डंबल्स उठाना आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है।