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छत्तीसगढ़ में महिला कमांडो दल ने संभाली जंगल की कमान! वन संरक्षण में रचा नया इतिहास, अब पर्यटन को मिलेंगे नए पंख

Chhattisgarh Forest Conservation: बलौदाबाजार जिले के ग्राम धमनी में महिला कमांडो दल, वन प्रबंधन समिति और ग्रामीणों की सतर्कता से पिछले 5 वर्षों से जंगल में आग की एक भी घटना नहीं हुई।

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बलोदा बाज़ार

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Laxmi Vishwakarma

Jun 17, 2026

Eco Tourism Chhattisgarh

महिला कमांडो ने संभाली जंगल की कमान (photo source- Patrika)

Eco Tourism: बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड पलारी में चित्रोत्पला महानदी के किनारे बसा ग्राम धमनी आज पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी का एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरा है। यह गांव केवल हरियाली से घिरा एक सामान्य ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, बल्कि यहां के लोगों ने जंगल को अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपने भविष्य के रूप में संरक्षित करने का संकल्प लिया है। गांव की यही सामूहिक सोच आज धमनी को पूरे क्षेत्र में एक अलग पहचान दिला रही है। यहां महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की सजगता ने न केवल जंगल को सुरक्षित रखा है, बल्कि वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

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