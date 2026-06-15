आसमानी आफत! मध्यप्रदेश, बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में वज्रपात से सबसे अधिक मौतें, आप ना करें ये गलती

छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh Sky Lightning death case: मानसून के सक्रिय होते ही प्रदेश में आकाशीय बिजली (गाज) का खतरा विकराल हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस तबाही के पीछे क्यूमलो निंबस नामक बादल जिम्मेदार हैं। ये बादल जमीन से 6 से 16 किमी की ऊंचाई पर बनते हैं और इनमें 10 से 30 करोड़ वोल्ट की घातक ऊर्जा समाहित होती है। तुलनात्मक रूप से देखें तो घरों में आने वाली 220 वोल्ट की बिजली इसके सामने नगण्य है।
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