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आसमानी आफत! मध्यप्रदेश, बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में वज्रपात से सबसे अधिक मौतें, आप ना करें ये गलती

Sky Lightning death case: जब आकाशीय बिजली (गाज) गिरती तो 10 से 30 करोड़ वोल्ट की घातक ऊर्जा समाहित होती है। ऐसे में चपेट में आने वाला कोई शख्स अगर बच जाता है तो यह चमत्कारिक से कम नहीं। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट...

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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

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Piluram sahu

Jun 15, 2026

Chhattisgarh Sky Lightning death case, Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Sky Lightning death case: मानसून के सक्रिय होते ही प्रदेश में आकाशीय बिजली (गाज) का खतरा विकराल हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस तबाही के पीछे क्यूमलो निंबस नामक बादल जिम्मेदार हैं। ये बादल जमीन से 6 से 16 किमी की ऊंचाई पर बनते हैं और इनमें 10 से 30 करोड़ वोल्ट की घातक ऊर्जा समाहित होती है। तुलनात्मक रूप से देखें तो घरों में आने वाली 220 वोल्ट की बिजली इसके सामने नगण्य है।

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