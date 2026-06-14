Chhattisgarh Monsoon Update: कब आएगा मानसून तय नहीं? लगातार बदल रहे मौसम विभाग के दावे, 5 दिन बारिश की संभावना

पिछले 24 घंटे में विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री तक बढ़ा है। हालांकि राजधानी में पारा 40 डिग्री से नीचे है। शनिवार को अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से एक डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से आधा डिग्री कम है। प्रदेश में अगले 5 दिनों में व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। अंधड़ चलने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।