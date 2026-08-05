Raipur Murder Case: 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर गले में फंदा और मुंह में मिला कपड़ा… प्रेमी ने GF की बेरहमी से की हत्या

रायपुर कमिश्नरेट के खमतराई थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह WRS कॉलोनी स्थित तालाब में एक युवती का शव मिला था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में युवती के गले में रस्सी का फंदा और मुंह में कपड़ा मिला था। शव मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतका की पहचान नंदनी जैन के रूप में की। इसके बाद जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस आरोपी करण तांडी तक पहुंची।