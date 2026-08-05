Ganesh Utsav 2026: AI के काल्पनिक गणेश पर लगा ब्रेक, पौराणिक स्वरूपों की बढ़ी मांग, चार राज्यों तक जा रहीं छत्तीसगढ़ की प्रतिमाएं

AI Ganesha Statue: गणेशोत्सव की तैयारियों के बीच इस वर्ष प्रदेश में श्रद्धालुओं की सोच में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनी काल्पनिक, सुपरहीरो शैली और अजीब बाल स्वरूप वाली गणेश प्रतिमाओं का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा था, लेकिन इस बार उस पर लगभग पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, धार्मिक संस्थाओं और पंडितों के विरोध के बाद अब पूरे प्रदेश में लोग पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पारंपरिक मूर्तियों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर दुर्ग जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार गांव थनौद में देखने को मिल रहा है। इस साल थनौद के मूर्तिकारों को जितने भी ऑर्डर मिले हैं, वे सभी 100 प्रतिशत पारंपरिक और शास्त्रसम्मत प्रतिमाओं के ही हैं।