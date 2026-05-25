Gariaband News: बजरंगबली की मूर्ति खंडित, गांव में आक्रोश, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है। गांव में शराब पीकर उपद्रव करने और धार्मिक स्थलों पर शराब सेवन करने वालों पर 2100 रुपये जुर्माने का प्रावधान भी लागू है। ऐसे में इस घटना को लेकर ग्रामीण काफी नाराज हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि करीब एक सप्ताह पहले गांव में घूम रहे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का इस घटना से संबंध हो सकता है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।